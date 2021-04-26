Alişan'dan sözde 1915 olaylarına destek veren Türk ünlülere tepki

Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesini "Canımızı acıtmaz" diye yorumlayan Alişan, asıl can acıtanın bu ülkenin ekmeğini yiyen Türk oyuncuların destek vermesi olduğunu söyledi.

Her yıl 24 Nisan'da, 1915 sözde Ermeni soykırımına ilişkin birçok ülkede anma programları düzenlenirken, Türkiye tarihi belgelerin ışığında haklı davasına devam ediyor.

Bu yıl da algı operasyonları çoğalırken, birçok devlet başkanı sözde soykırıma destek verdi.

Destek veren ülke liderleri arasında ise en başta ABD Başkanı Joe Biden yer aldı.

Biden'ın sözde olaylara destek vermesi sonrası ise Türkiye'den siyaset ve magazin camiasından da bu olaylara destek geldi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında, ünlü şarkıcı Alişan, Türkiye'den bu yalan propagandasına destek verenlere sert tepki gösterdi.

Alişan'dan sözde 1915 olaylarına destek verenlere tepki VİDEO

"BIDEN'IN SÖYLEDİKLERİ ACITMAZ AMA..."

Biden'ın sözde 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesini "Canımızı acıtmadı." diyen Alişan, asıl can acıtanın, Türkiye'de ekmek yiyen oyuncuların bu olaya destek vermesi olduğunu söyledi.

Bu olaylara destek verenleri canlı yayında kınayan Alişan, şu ifadeleri kullandı;

"TÜRKİYE VATANDAŞISINIZ SİZ"

"Bazı oyuncuların (4-5 kişi) kendi hesaplarından 1915 olaylarıyla ilgili yaptıkları paylaşımlar, içimizi acıtan aslında bu. Hiçbir şeyde bilgisi olmasa bile burada yaşıyorsun burada doğdun Türk pasaportu taşıyorsun Türkiye vatandaşısın. Bari bunlara ithafen bunları paylaşmayın. Bunlara çok üzüldüm."

TÜRKİYE'DEKİ ERMENİLER BİLE SOYKIRIM DEMİYOR...

Alişan'ın bu söyledikleri üzerine araya giren Demet Akalın ise "Bütün bunlar Amerika'nın oyunu. Burada yaşayan Ermeni vatandaşlarımız var." dedikten sonra Alişan, "Benim bütün komşularım lise arkadaşlarım Ermeni... Hiçbir Ermeni bile soykırım demezken, ABD Başkanı'nın söylediklerini ciddiye almıyoruz ama bizim içimizi acıtan, içimizdekilerin böyle paylaşım yapması oldu.

"SOYKIRIM ARAYANLAR KENDİ TARİHİNE BAKSIN"

Soykırım arayan varsa kendi tarihlerine baksın, kendi tarihlerinde yaptıkları soykırımları tanısınlar, sonra bu olaylara 1915'te neler yaptığımızı neler yapmadığımızı neler yaşadığımızı doğuda katledilen Müslümanları araştırısınlar. Bunu Atatürk demiş. Tarihi iyice bi okusunlar." ifadelerini kullandı.