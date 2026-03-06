Almanya Dışişleri Bakanı: İran'ın Türkiye dahil tarafsız ülkelere saldırması yanlış

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, başkent Berlin’de Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile bir araya geldi.

Wadephul, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Berendsen ile görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı, İran’daki son durum, Orta Doğu ülkelerinde mahsur kalan iki ülke vatandaşlarının tahliyesini ele aldıklarını belirtti.

Wadephul, İran’daki son gelişmeleri ve Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin dün yaptıkları toplantıda İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını kınamasını değerlendirdi.

"İRAN, TÜRKİYE'NİN DE DAHİL OLDUĞU TARAFSIZ ÜLKELERE SALDIRMAKTA HAKSIZ"

Wadephul, "İran'ın davranışı kesinlikle sorumsuzca ve biz bunu açıkça kınadık.

İran, İran'a yönelik saldırılara katılmamış olan tarafsız ülkelere saldırmakta tamamen haksızdır.

Bu Türkiye için de Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri için de geçerlidir." dedi.

"BU TÜR DAVRANIŞLARDAN KAÇINILMALI"

Buradan bir çağrı yapan Bakan, "Bu sorumsuzca bir davranış ve kendi güçlerimizle önlenmesi gereken bir tırmanışa yol açabilir.

Bu nedenle İran'a bu tür davranışlardan kaçınması için acil ve net bir çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"NATO HER ZAMAN HAZIRDIR"

Gelişmelere göre yeni adımlar atabileceklerini ifade eden Wadephul, "Ancak genel durumda şu anda abartılı uyarı yapmayı gerekli görmüyorum.

NATO her zaman tetikte ve hazır durumdadır. Bizim için bir tehlike durumu görmüyorum" şeklinde konuştu.