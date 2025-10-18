Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye Eurofighter gönderilmesine olumlu bakıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Ankara'da görüştü.

Wadephul, görüşmenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtlayan Wadephul, Eurofighter'ların Türkiye'ye gönderilmesinin doğal olduğunu belirterek, "Türkiye'yi güvenilir bir NATO müttefiki olarak tanıyoruz ve ortak savunma ittifakımızı birlikte güçlendirmek istiyoruz. Eurofighter'ların Türkiye'ye gönderilmesi bizim için son derece doğal. Onlar ittifakı savunmak için kullanılacak. Ve Yunanistan da bunlara dahil. Biz hükümet olarak bu uçakların gönderilmesine olumlu bakıyoruz" diye konuştu.

Şirketlerle Türkiye arasında müzakerelerin sürdüğünü söyleyen Wadephul, "İttifakı savunmalıyız birlikte. Şu anda Rusya'nın bir agresyonu söz konusu. Bu sevkiyata bu açıdan olumlu bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU YIL İÇİNDE OLABİLİR"

İmza süreci ve teslimatla ilgili süreci de değerlendiren Wadephul, "Bunun kısa süre içerisinde olacağını düşünüyorum. Bu yıl içerisinde olabilir diye düşünüyorum. Eurofighter'lar uzun süredir üretilen bir model ve kapasitenin genişletildiğini duydum. Bu nedenle Türkiye'ye kısa zamanda sevkiyat gerçekleşecektir. Fakat bu kararlar şirketler tarafından alınacak. Bu bilgileri şirketler verebilir. Öncelikle imzalanmış bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Bunun üzerinde çalışılıyor" dedi.

ALMANYA NEDEN FİLİSTİN'İ TANIMADI?

Mısır'da bir toplantı daha yapılacağını söyleyen Wadephul, "Türkiye, Mısır ve Katar, bizim için önemli aracı konumlardaydı. Şimdi uygulanması gerekiyor bu planın. İnsanların yaşayabilecekleri koşulları sağlayamalıyız. Önümüz kış ve insanlara acil yardım gerekiyor" diye konuştu.

Almanya'nın Filistin'i tanıyıp tanımayacağı sorulan Wadephul, "İsrail ile Filistinlilerin düzenli bir müzakere sürecinde anlaşmaya varması gerekecek Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili olarak. Ve İsrail devleti de tüm komşuları tarafından kabul edilmeli. İki devlet olmalı konusunda hemfikiriz" dedi.