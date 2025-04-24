AA & Ensonhaber

Eurofighter jetlerinin Türkiye'ye satışını engellediği iddialarına ilişkin Almanya'dan açıklama geldi.

Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Sözcüsü Tim-Niklas Wentzel, mevcut geçici hükümetin Eurofighter jetlerinin satışına onay konusunda bir kararı bulunmadığını, önemli kararların gelecek ay göreve başlayacak yeni hükümet tarafından alınacağını belirtti.

Wentzel, "Gelecek hükümetin kapsamlı silah ve teçhizat ihracatı konularında alacağı kararı (mevcut) geçici hükümet önceden vermeyecek" ifadesini kullandı.

"GÖRÜŞMELER İNGİLTERE İLE YAPILMAKTADIR"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Almanya'nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair haberlerle ilgili sorular üzerine, "Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik görüşmeler İngiltere ile yapılmaktadır. Bizim şu ana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı. Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmamaktadır. Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir. Ayrıca Eurofighter Typhoon uçağının satışı ile ilgili olarak fiyat değerlendirme sürecimiz devam etmektedir" açıklamasında bulunmuştu.