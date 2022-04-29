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    Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    Osman Kavala'ya verilen hapis cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmasına, Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
    • 29.04.2022 - 20:41
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 20:44
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    Gezi Parkı olaylarına ilişkin devam eden davada, 4,5 yıldır cezaevinde bulunan Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Osman Kavala'ya verilen bu ceza Avrupa ülkelerini ve Türkiye'deki muhalefeti rahatsız etti. Bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika art arda Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrılar yaptı.

    Almanya ise Türk yargısının verdiği kararla ilgili küstah bir adım atarak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Osman Kavala kararı nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

    Türkiye'nin Berlin Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

    Bu adımın ardından Dışişleri Bakanlığı karşı bir hamle yaptı.

    Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisini bugün çağırması üzerine, Ankara’daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından saat 17.30'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

    "Bağımsız Türk yargısının verdiği karar hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamaz" vurgusu

    Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Osman Kavala kararı nedeniyle çağırılması kınanarak, bağımsız Türk yargısının aldığı kararın hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağı belirtildi.

    Dışişleri Kaynaklarından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

    "Büyükelçi Schulz’a Berlin Büyükelçimizin ülkemizdeki bir davayla ilgili olarak diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını ve sözkonusu davanın ön plana çıkartılarak siyasileştirilmesini kınadığımız ifade edilmiştir.

    Büyükelçi Schulz’a ayrıca, bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağı, Türkiye’nin, Anayasasının ve uluslararası yükümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğu, Türk yargısına ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerinin reddedildiği kaydedilmiştir.

    Büyükelçiye ayrıca Viyana Sözleşmesi’nin içişlerine müdahale etmeme ilkesi de hatırlatılmıştır."



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