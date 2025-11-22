Alparslan Bayraktar açıkladı: Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, son yıllarda doğalgaz arz güvenliği için yeni sistemleri devreye aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, doğalgazda arz güvenliğini temin etmek için kısa, orta ve uzun vadede LNG anlaşmaları yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir taraftan da Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesini artırıyor.

DEPOLAMA ALANLARI KRİTİK ROL ÜSTLENİYOR

Tuz Gölü ve Silivri'de bulunan yer altı depolama tesislerinin, doğalgaz tüketiminin yüksek olduğu kış aylarında günlük arz-talep dengesinin sağlanmasında kritik rol oynuyor.

Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, 4,6 milyar metreküplük hacimle hizmet vermeye devam ederken Tuz Gölü'nün altında oluşturulan dev tuz mağaralarında her geçen yıl daha çok miktarda doğalgaz depolanıyor.

Türkiye'de tek, dünyada sayılı tesislerden biri olan Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi halihazırda 1,7 milyar metreküpe ulaşmış durumda.

Bakanlık Silivri'yi 2028'de 6 milyar metreküpe, Tuz Gölü'nü de 2032'de 8,5 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

"YER ALTI DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSLERİMİZ YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI"

Bayraktar, doğalgazda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yer altı depolarına ciddi yatırım yaptıklarını belirterek, bu kapsamda Tuz Gölü ve Silivri'de yer altı depolama tesislerini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Bu tesisler sayesinde doğalgazda kışa hazır olduklarını aktaran Bayraktar, "Yer altı doğalgaz depolama tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kış öncesinde Tuz Gölü'nün altında bulunan depolama tesisinin kapasitesini 1,2 milyar metreküpten 1,7 milyar metreküpe çıkardıklarını kaydeden Bayraktar, "Böylece Silivri ve Tuz Gölü olmak üzere toplam kapasitemizi 6,3 milyar metreküpe çıkarmış olduk. Yatırımlarımız bundan sonra da artarak devam edecek. 2028'de tükettiğimiz doğalgazın en az yüzde 20'sini yer altı depolarımızdan karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.