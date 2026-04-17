Alparslan Bayraktar: Avrupa'da depolar boş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2026) ilk gününde düzenlenen ‘Küresel Enerji Haritasının Yeniden Çizilmesi: Güvenlik ve Belirsizlik’ konulu panele, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldı.

Akabinde de Sena Alkan'a röportaj veren Bayraktar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası enerji tedarikine ilişkin konuştu.

Türkiye'nin savaşın getirdiği krize karşı hazırlıklı olduğunu söyleyen Bayraktar, "Temennimiz barıştan yana" dedi.

Bayraktar, Avrupa'da depoları boş olduğunu, Türkiye'nin ise enerji konusunda riski olmadığını da söyleyerek şöyle devam etti;

"TÜRKİYE'NİN ARZ GÜVENLİĞİ VAR"

"Öncelik ülkemizin arz güvenliği. Bundan etkilenmedik rahatlığını nereden buluyorum. Çok farklı kaynaklardan enerji alıyoruz. Kendi gazımızı üretmeye başladık. İşin özünde Türkiye'nin arz güvenliği var.

"AVRUPA'DA DEPOLAR BOŞ"

Arz sıkıntıları Avrupa için baş göstermeye başlayabilir. Özellikle jet yakıtlarında Avrupa'nın sıkıntılı hale gelmeye başladı.

Bizim bahar ve yaz mevsimlerinde doğalgaz fiyatlarında beklediğimiz düşmeyi görmüyoruz. Bu kötü bir şey. Şu anda doğalgaz fiyatları yüksek.

Avrupa'daki depolar boş. Türkiye'ye mukayese ederseniz. Türkiye'de yüzde 70'lerin üzerinde giriyoruz bu mevsime. Daha az gaza depolarımızın ihtiyacı olacak.

"BİZ KRİZE HAZIRLIKLIYDIK"

Pandemi yaşadık, dünyada enerji ham madde fiyatlarında büyük artışlar oldu. Ticaret savaşları bölgesel çatışmalar işte Ukrayna savaşı, bütün bunlar aslında bizi bir anlamda bu krize hazırladı diyebilirim.

Ama bir taraftan da uzun dönemli ortaya koyduğumuz politikalar işte çeşitlendirme politikalarımız, altyapıya yaptığımız yatırımlar, uluslararası petrol ve doğalgaz boru hatları ile beraber biz bu krize bir anlamda bu şekilde yakalanmış olduk.

"TÜRKİYE'DE RİSK YOK"

Ama tabii tüm dünyayı ilgilendiren tarafı bu, bir arz güvenliği krizi yani. Şu anda bir arzda problem var. Tabii bir taraftan arzın yeterince tedarikte sıkıntı olması bir taraftan da bunun dünya piyasalarına gidememesi.

Hürmüz krizinden bahsediyoruz şimdi dünyanın tamamını etkileyen yönü fiyatlarla ilgili malumunuz petrol fiyatları, doğalgaz fiyatlarında da ciddi bir artış oldu bazı ülkelerde.

Ama bunun yanında bir de işte bahsettiğimiz arz krizi eklendi. Özellikle Asya piyasalarında dolayısıyla birçok ülke bununla ilgili tedbirler almaya başladı.

Talebi düşürecek, ihtiyacı biraz daha azaltacak, uzaktan çalışmalar, okullarla ilgili alınabilecek tedbirler, kullanımı azaltmaya dönük tedbirler alındı. Hamdolsun Türkiye açısından böyle bir risk gözükmüyor şu anda."