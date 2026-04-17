MHP'nin Bilecik İl Teşkilatı feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) İstanbul İl Teşkilatı'nın ardından Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatları da feshedildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, her iki kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.

ÜÇ İL BAŞKANLIĞINA ATAMA YAPILDI

Yalçın, MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker'in, Eskişehir'de Ayhan Sezer'in, Kars'ta ise Ali Okyay'ın getirildiğini açıkladı.

Kütahya il başkanı olarak Selçuk Alıç, Eskişehir il başkanı olarak ise İsmail Candemir görev yapıyordu.

BİLECİK İL TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Bilecik İl Teşkilatı'nın da parti tüzüğünce feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, İl Başkanlığı'na Talha Özkan'ın getirildiğini açıkladı.

ÇANAKKELE VE MUĞLA DA FESHEDİLDİ

Öte yandan bu açıklamadan kısa bir süre sonra yeni bir paylaşım yapan Yalçın, Çanakkale ve Muğla İl Teşkilatı'nın da feshedilen il teşkilatları arasına katıldığını duyurdu.

Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya, Muğla İl Başkanlığı görevine ise Emrah Oltulu atandı.

KARAR YÖNTER'İN İSTİFASI SONRASI ALINMIŞTI

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, genel başkan yardımcılığı görevinden önceki hafta istifa etmişti.

MHP yönetiminin İstanbul İl teşkilatını feshetme kararının, bu gelişmenin ardından gelmesi dikkat çekmişti.

AYRILIK KARARI AKADEMİK KARİYER NEDENİYLE ALINDI AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter'in akademik kariyeri için görevden ayrıldığını söylemişti.

MHP, 2014 yılında da benzer bir adım atarak İstanbul İl Teşkilatı'nın yönetimine son vermişti.