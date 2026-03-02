Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 17.52’de merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
OLUMSUZLUK YOK
Zeminden 8.94 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)