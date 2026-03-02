Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut’un eşi, şehidin adının yaşatılmasını istiyor

Funda Akbulut, 5 yıl görüştüğü Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (26) ile 27 Ağustos 2019’da evlendi.

Evliliğin ardından Fatih Akbulut, Suriye’nin Resulayn bölgesini kapsayan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevlendirildi.

Genç çift, evliliklerinin ardından yalnızca iki kez bir araya gelebildi.

Fatih Akbulut, evliliklerinin dördüncü ayında, 8 Ocak 2020’de yol kontrolü sırasında düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit oldu. Şehidin cenazesi, memleketi Mardin’in Midyat ilçesinde toprağa verildi.

"TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTUNU KARŞILADIM"

Eşinin izne gelmesini beklerken Türk bayrağına sarılı tabutunu karşıladığını söyleyen Funda Akbulut, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti.

Şehit eşinin adının yaşatılmasını isteyen Akbulut, bu kapsamda Adana’daki Sarıçam Belediyesi’ne başvuruda bulunduğunu ancak henüz bir sonuç alamadığını belirtti.

"YAVAŞ YAVAŞ UMUDUMU KAYBEDİYORUM"

Gözyaşları içinde konuşan Akbulut, şunları söyledi:

Eşim bu vatan için biz rahat uyuyalım diye canını verdi. Ama eşimin ismi hiçbir yere verilmedi. Bir okula, sağlık ocağına ya da bir yola verilebilir ama verilmedi. Yavaş yavaş umudumu kaybediyorum. Keşke verseler. İsmi herhangi bir yere verilirse onu gördükçe gururlanırım. Derim ki benim eşimin de doğduğum büyüdüğüm memleketimde adı var.

Sokağa verilmemiş olsa da park, okul ya da sağlık ocağı gibi farklı alanlarda isminin yaşatılabileceğini ifade eden Akbulut, “En azından sokağa olmasa bile parka, okula, sağlık ocağına ismi verilebilir. İsminin verilmemesine çok üzüldüm. Eşimin ne hayalleri vardı. Belki çocuğumuz olacaktı, olmadı. Niye çok görülüyor anlamıyorum ki. Çok bir şey istemiyorum. Eşimin adı yaşasın, o beni mutlu eder” dedi.

"EN BÜYÜK TESELLİM BU OLUR"

Şehit eşinin adının yaşatılmasının kendisi için en büyük teselli olacağını vurgulayan Funda Akbulut, yetkililerden destek beklediğini sözlerine ekledi.