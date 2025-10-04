Alparslan Bayraktar'dan ABD açıklaması: Türkmenistan’dan sonra en ucuz gaz olacak

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 95. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, burada gündeme ilişkin konuştu.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarında, muhalefetin, "Amerika ziyaretiyle" ilgili iddiaları da yer aldı.

"AMERİKA DA GAYET GÜZEL GÖRÜŞMELER OLDU"

Bakan Bayraktar, muhalefetin, Amerika ziyaretiyle ilgili bir sürü şey uydurduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Bunların zihniyeti biliyorsunuz; kendi belediyelerindeki yolsuzlukları, yabancı ülkeler, batılı ülkeler kendilerine bu anlamda destek olmadıkları için onları şikayet ediyorlar. Siyasinin ezikliğin kompleksi bir ifadesi. Ne oldu? Hiç onların dediği gibi bir şey olmadı.



Amerika'da gayet güzel görüşmeler oldu.

ENERJİ ALANINDA 43 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Enerji alanında yaptığımız anlaşma şu; 43 milyar dolarlık bir anlaşma yaptık. Benim enerjiye ihtiyacım var mı? Var. Bunu bir yerden almam lazım. Nereden alırsınız? Güvenilir bir kaynaktan alacaksın.

"TÜRKMENİSTAN'DAN SONRA EN UCUZ GAZ OLARAK ÜLKEMİZE GELECEK"

En önemlisi ucuz neresi veriyorsa ben gazı oradan alıyorum. Bugün Amerika'dan alacağımız enerji, 2027 yılından başlayıp önümüzdeki 17- 18 yıl devam edecek. Türkmenistan’dan sonra en ucuz gaz olarak ülkemize gelecek.

"TÜRKİYE'NİN 70 YILLIK RÜYASI GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR"

Türkiye'nin 70 yıllık rüyası Akkuyu'da hayalin gerçeğe dönüştüğünü belirten Bayraktar, şu sözleri sarf etti:

Akkuyu'da yaptığımız yatırım Cumhuriyet tarihini en büyük dış sermaye yatırımıdır. Yatırım 20 milyar doların üzerinde. Birçok engeller çıkarılıyor ama biz kararlılıkla inşallah o yatırımları hayata geçireceğiz. Dünyada 400'ün üzerinde nükleer reaktör var. 31 bir tane ülkede nükleer reaktör var. Sınırımızın ülkemizin doğusunda yürüme mesafesinde, 23 kilometre mesafede santrali var. Ermenistan'da bu var. Bulgaristan'da var, Romanya'da var, Çekya'da var, Slovakya'da var, Macaristan'da var. Biraz daha Avrupa'ya ortasına gidin. Fransa'da elektriği yüzde neredeyse 67 nükleerden karşılıyor. Bize gelince niye sorun oluyor acaba?



Bize kesintisiz enerji lazım. Nükleer en çevreci, en temiz, bize kesintisiz 7/24 elektrik sağlayacak ve yatırım döneminden sonra da en ucuz elektrik sağlayacak önemli bir kaynak.

"2050'YE KADAR TÜRKİYE 20 BİN MEGAVATLIK BİR NÜKLEER GÜCE SAHİP OLACAK"

Dolayısıyla biz inşallah Sinop'ta, Trakya'da bundan sonra küçük modüler reaktörlerle Türkiye'ye diyoruz ki 2050’ye kadar Türkiye 20 bin megavatlık bir nükleer güce sahip olacak. Türkiye aslında gerçekten bir maden ülkesi de olabilir. Yani bizim yeraltında sadece doğal gaz petrol değil, aynı zamanda altından bakıra, kadar birçok kaynağı yeraltında zenginlik olarak, çeşitlik olarak olan bir ülkeyiz. Bunları da mutlaka ekonomimize katmamız lazım. İnşallah Samsun gibi üretim merkezinde, sanayi merkezinde ara ürüne ve uç ürüne dönüştürmek suretiyle inşallah bu alandaki de Türkiye'yi net ihracatçı yapabilecek bir potansiyele sahibiz. Dolayısıyla bu kaynakların ekonomisine kalmış bir Türkiye.



İşte bahsettiğim o cari açık meselesini bu enerji faturasını düşürerek çözmüş bir Türkiye çok daha büyük, çok daha güçlü, böylesi de çok daha söz sahibi bir ülke olarak inşallah yoluna devam edecek" şeklinde konuştu.

"SOSYAL DESTEK PROGRAMI" AÇIKLAMASI

Türkiye'nin 2019 yılından başlayarak enerjide çok önemli desteklerini vatandaşlarına verdiğini söyleyen Bayraktar, son olarak şu ifadeleri kullandı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın önemli bir destek programı var. Bugün elektrikle yaklaşık 4 milyon hane, bunlar istifade ediyor. Bu destek nedir? Ailede gelir grubu, gelir düzeyi dar olan, düşük olan ailelerimize eğer 2 kişi yaşıyorlarsa o evde 75 kilovat saate kadar elektrik bedava. Yani PTT'ye gidip 55 kilovatsaatin bedelini ödüyor. Bu sosyal hizmet, sosyal destek anlamında yürüyen bir program. Doğalgazla da benzer bir şey var.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ELEKTRİKTE PROGRAM BAŞLATTIK, BUNU DOĞAL GAZLA DA DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"