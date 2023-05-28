Alişan oyunu oğluyla birlikte kullandı, temennide bulundu Oğlu ile birlikte oy kullanmaya gelen Alişan paylaştığı fotoğraf karesine, "Oyumuzu kullandık oğlumla..Akşama İnşallah 13. Cumhurbaşkanımız Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullanımı devam ediyor.

Sandıkların kapanmasına az bir süre kala Alişan, oğluyla sandık başına gitti.

Alişan oyunu kullandıktan sonra paylaştığı kareye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı düştü.

Alişan oyunu kullandı

Alişan oyunu kullanmaya oğlu Burak ile birlikte geldi. Oy kullanmak üzere okula gelen Alişan'ın zarfını da oğlu sandığa attı.

Alişan çektirdiği kareye de, "Oyumuzu kullandık oğlumla..Akşama İnşallah 13. Cumhurbaşkanımız Erdoğan" notunu düştü.