Altın haftaya düşüşle başladı: Gram fiyatı 4 bin 283 lira

ABD'nin saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararının ardından tüm dünyanın gözü, altın fiyatlarına çevrildi.

Altının yeni haftaya büyük bir fiyat artışıyla başlaması bekleniyordu ancak tam tersi bir manzara yaşandı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Cuma gününü ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak 4 bin 296 liradan kapatan gram altın, bu sabah saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek 4 bin 283 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, Cumhuriyet altını ise 28 bin 270 liradan satılıyor.

ONS FİYATI DA GERİLEDİ

Altının ons fiyatı da yeni haftaya düşüşle başladı.

Günün erken saatlerinde yüzde 0,9 azalışla 3 bin 354 dolara gerileyen ons altın, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yön arayışını sürdürüyor.

YATIRIMCILAR ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELERİ İZLİYOR

ABD’nin İran’a yönelik doğrudan askeri müdahalesi ve Orta Doğu’da artan tansiyon, küresel risk algısını artırarak piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.

İran ve İsrail arasında süren çatışmalar, yatırımcıların dikkatle izlediği başlıca gelişmeler arasında yer alıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI İLE İLGİLİ GELİŞMELER FİYATLAMALARDA BELİRLEYİCİ

Analistler, ABD’nin diplomatik çözüm çağrılarının altının ons fiyatında erken saatlerdeki kazançları sildiğini belirtti. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkeden gelecek imalat ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3.340 dolar seviyesinin destek, 3.380 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığı belirtiliyor.