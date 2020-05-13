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- Amasya’da kent güvenlik sistemine takılan ilginç kaza
Amasya’da kent güvenlik sistemine takılan ilginç kaza
Amasya'da tünelde sollama sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil duvara çarptı.
- İHA
- 13.05.2020 - 12:58
Amasya'da tünelde sollama sırasında kaza meydana geldi.
2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
F.Ö. (35), yönetimindeki 35 AEE 521 plakalı otomobil ile sollama yaptığı sırada direksiyon kontrolünü yitirdi.
Araç, cep kısmındaki duvara çarptı.
Amasya'da tünelde meydana gelen ilginç kaza- İZLE
İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI
Kazada, sürücü F.Ö. ile yanındaki H.B.M. (20) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 yaralı tedaviye alındı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.