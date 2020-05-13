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    Amasya’da kent güvenlik sistemine takılan ilginç kaza

    Amasya'da tünelde sollama sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil duvara çarptı.
    • İHA
    • 13.05.2020 - 12:58
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    Amasya’da kent güvenlik sistemine takılan ilginç kaza

    Amasya'da tünelde sollama sırasında kaza meydana geldi.

    2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    F.Ö. (35), yönetimindeki 35 AEE 521 plakalı otomobil ile sollama yaptığı sırada direksiyon kontrolünü yitirdi.

    Araç, cep kısmındaki duvara çarptı.

    Amasya'da tünelde meydana gelen ilginç kaza- İZLE

    İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

    Kazada, sürücü F.Ö. ile yanındaki H.B.M. (20) yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 yaralı tedaviye alındı.

    Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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