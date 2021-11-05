Amerika, terör örgütü YPG'yi yeniden dizayn ediyor

Amerika, terör örgütü YPG'yi yeniden dizayn ediyor

Suriye'de kendi çıkarları doğrultusunda YPG'li teröristleri kullanan Amerikalılar, elebaşı konumundaki isimlerde değişikliğe gitti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani, Türkiye'de bazı kanlı saldırıların talimatını veren ve 'Kırmızı Liste'de aranan bir terörist.

Mazlum Kobani için Suriye'de işler tersine döndü.

AMERİKA'NIN DEDİĞİ OLDU

Suriye'de bulunan Amerikan askerleri, YPG'li teröristlerle uzun bir toplantı yaptı ve yeni görev dağılımı gerçekleştirildi.

YPG elebaşı Mazlum Kobani görevden el çektirildi.

Kobani'nin yerine Mahmut Reş adlı terörist getirildi.

Mahmut Reş, örgüt içerisinde de tartışılan bir isim.

AFRİN'DEN KAÇIŞI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik operasyon düzenlediğinde kenti ilk terk edenlerden biri Mahmut Reş olmuştu.

Terörist Mahmut Reş, bir dönem Barzani bölgesine saldırmayı da dile getirdiği için tartışılıyordu.