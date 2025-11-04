Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı

- Anadolu Otoyolu'nda bir tır, cip ve otobüsün karıştığı kaza sonucu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
- Tırın savrulmasıyla Ankara yönüne geçen araç, burada da bir hafif ticari araca çarptı.
- Ekipler yolu açmak için çalışırken, İstanbul yönünde trafik kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkiinde, toz şeker yüklü tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti.
ARACA ÇARPTI
Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İlk bilgilere göre yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI
Olay sebebiyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor.
ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Yolun İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.