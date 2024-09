ANKA III hedefi tam isabetle vurdu İlk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştiren ANKA III, yeni bir başarıya daha imza atarak 12. sortisinde hedefi 12’den vurdu.

İHA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III, test uçuşlarına devam ediyor.

ANKA III, ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Askeri amaçlı kullanımı kapsamında silah taşıma kabiliyeti kazandırılması maksadıyla mühimmat montaj faaliyetleri başlatıldı.

ATIŞ FAALİYETİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Kanat altına ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-82 güdüm kitli yerleştirildi. ASELSAN tarafından üretilen Aselflir 500 elektro optik kamera takılı olan ANKA III, mühimmatlı taksi ve mühimmatlı uçuş test faaliyetleri sonrasında bu kez atış faaliyeti için harekete geçti.

İlk uçuşunun akabinde testlerine hızlı bir şekilde devam eden ANKA III insansız hava aracı, gerçekleştirdiği mühimmatlı uçuş testinin akabinde bir kez daha havalandı.

BAŞARIYLA TAMAMLADI

Mürted Hava Üssü’nden saat 08.30’da kalkışını gerçekleştiren ANKA III, Acıkır Atış Sahası'na ulaştı. Hedefe atışını gerçekleştiren ANKA III, atış testini başarıyla tamamladı.

Turbofan motora ve yaklaşık yedi ton kalkış ağırlığına sahip ANKA III, test faaliyetlerinin tamamlanmasının akabinde 40 bin feet irtifada görev yapabilecek ve 0.7 mach sürate ulaşabilecek.

KEŞİF, GÖZETLEME VE İSTİHBARAT AMAÇLARININ DIŞINDA TAARRUZDA DA KULLANILACAK

ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlarının yanı sıra taarruz amacıyla da kullanılacak.

Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA III sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)