CHP, Arif Kocabıyık'ın üyeliğini askıya aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rozet taktığı son isim, parti içerisini daha da karıştırdı.

YouTube'da yayınladığı sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, CHP üyesi oldu

Kocabıyık'a rozeti bizzat Özgür Özel taktı.

Tepkiden çekinilerek parti hesaplarında yayımlanmayan o ana ilişkin fotoğraflar, Kocabıyık'ın sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

CHP'YE KATILMASI TEPKİ TOPLADI

Kocabıyık'ın CHP'ye geçmesi, seçmeni oldukça huzursuz etti.

CHP içerisinde de tepkiler gelirken, Kocabıyık ise kendisine eleştirel yorum yapanlara hakaret etti.

"ERMENİ" SÖZLERİ KIZDIRDI

Kendisine yorum yapan bir kişiye, "Konuşma lan Ermeni p**i" diyen Arif Kocabıyık'a Ali Haydar Fırat'tan oldukça sert bir tepki geldi.

Yaşanan gelişmeler sonrası CHP harekete geçti.

PARTİ ÜYELİĞİ DURDURULDU

CHP'den yapılan açıklamada Kocabıyık'ın üyelik işlemlerinin durdurulduğu bildirildi.

Gerekçe olarak "CHP'nin ilke ve değerleriyle bağdaşmayan davranışları" gösterilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Özgür Özel, kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşımıza olduğu gibi Arif Kocabıyık’a da rozet takmıştır.



Ancak, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir.



Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur.