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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatılmıştı.

Bir kullanıcı olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bölgedeki barınaktan aralarında hasta olan 3 tane yasaklı ırk köpeğin de bulunduğu, 35 tane sokak köpeğini aracına alarak Ankara'ya doğru götürdüklerini söylemişti.

Valilikten açıklama

Sosyal medyada gündem olan video ve iddiaların ardından Ankara Valiliği harekete geçti.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve tarım il müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız.