Ankara'da açılan sandık oranı: Hangi parti kaç oy aldı? Seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Oy oranları teker teker yayınlanmaya başladı. Ankara'da açılan sandık sayısı ve oy oranları merak ediliyor. İşte Ankara açılan sandık sayısı ve oy oranları...

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri oy kullanma işlemleri tamamlandı. Seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Oyların sayılmasının ardından oy oranları ekranlara yansımaya başladı. Vatandaşlar dört gözle açılan sandık oranını ve oy oranlarını merak ediyor. Peki Ankara'da açılan sandık oranı kaç? Ankara'da hangi parti kaç oy aldı? İşte oy oranı ve açılan sandık sayısı... Ankara açılan sandık oranı ve oy oranı Açılan sandık: %1,00 Cumhur İttifakı %62,43 Millet İttifakı %33,86 Ata İttifakı %2,65 ANKARA SEÇİM SONUCU CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ