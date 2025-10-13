Ankara’da barajlardaki doluluk oranı endişe verici seviyede

Türkiye kuraklıkla mücadele ediyor...

Son görüntüler Ankara'dan geldi.

DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), baraj doluluk oranlarını ve su girişi verilerini açıkladı.

YÜZDE 15,53'E GERİLEDİ

Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 15,53 seviyesine geriledi.

Aktif kullanılabilir su miktarı 59 bin metreküp olarak belirlendi.

YAZ AYLARI KURAK GEÇTİ

ASKİ verilerine göre; yılın ilk ayında barajlara 23 milyon 485 bin metreküp su girişi oldu.

Şubat ayında bu rakam düşerek 1 milyon 362 bin metreküp seviyesinde kaldı.

En yüksek su girişi ise 38 milyon 344 bin metreküp ile nisan ayında kaydedildi. Ancak yaz aylarıyla birlikte barajlara giren su miktarı azaldı.

Mayıs ayında 34 milyon 821 bin metreküp su girerken, haziran ayında bu rakam 5,6 milyon metreküp, temmuz ayında 4 milyon metreküp, ağustos ayında 3,7 milyon metreküp, eylül ayında 5,2 milyon iken ekim ayında ilk 10 gününde yalnızca 1,4 milyon seviyesinde kaldı.

BARAJLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

ASKİ'nin açıkladığı verilere göre Ankara'daki barajların doluluk oranlarında büyük farklılıklar dikkat çekiyor.

Çamlıdere Barajı, 1 milyar 220 milyon metreküp kapasiteye sahip olmasına rağmen yalnızca yüzde 16,13 doluluk oranına ulaştı.

Benzer şekilde Çubuk 2 Barajı yüzde 9, Eğrekkaya Barajı yüzde 21,92, Kurtboğazı Barajı ise yüzde 10,20 seviyesinde bulunuyor.

Buna karşın, Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla öne çıktı. Kargalı Barajı Ağustos ayındaki su yüzdesi 99,63 iken şuan ki su yüzdesi 18,45.

Türkşerefli Barajı'nın ise yalnızca yüzde 5,92 doluluk oranına sahip olması dikkat çekti.

ANKARA'DA SU KRİZİ

İzmir'de yaşanan su krizinin ardından bu kez başkent Ankara'dan 'su kesintisi' haberi geldi.

KESİNTİLER SÜRÜYOR

Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince, arızanın kalıcı olarak giderilmesine yönelik çelik boru hattı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.

VERİLEN SU YARI YARIYA AZALDI

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kesikköprü Barajı isale hattında art arda meydana gelen patlamalar, su krizine yol açmıştı.

Verilen suyun yarı yarıya azaldığı Başkent'te, arızalar nedeniyle Çankaya'dan, Sincan'a, Keçiören'in yoğun nüfuslu mahallelerinden Mamak'a kadar birçok yerde 40 saati bulan su kesintileriyle karşı karşıya kalmıştı.