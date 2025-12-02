Ankara'da dehşet saçan pitbullun tasmasız gezdirildiği ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sokak köpeği sorununun çözümü beklenirken sorumsuz hayvan sahiplerinin vahşi köpekleri de can yakıyor.

Türkiye'yi sarsan son olay Ankara'da yaşandı.

Öztürk Ailesi, pazar alışverişi yaptıktan sonra Etimesgut ilçesinde oturdukları apartmana döndü.

Adem Öztürk, eşi Belkız Öztürk ve çocuklarını binanın önünde bıraktıktan sonra aracını otoparka götürdü.

Belkız Öztürk, çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıktı.

2 KÜÇÜK KARDEŞ KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

Bu sırada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpek, 1,5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa Öztürk kardeşlere saldırdı.

Belkız Öztürk'ün çığlıkları üzerine komşularının yardımıyla çocuklar kurtarıldı. Yüzünden yaralanan Efe ve göğsünden yaralanan Doğa, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Doğa dün akşam taburcu olurken, Efe’nin ise tedavisi sürüyor.

Olayın ardından köpeğini kaçırdığı iddia edilen Tuğçe Ö.E., jandarma tarafından yakalandı. Pitbull cinsi köpeğe ise belediye ekipleri tarafından el konuldu ve hayvan barınağa götürüldü.

Tuğçe Ö.E, jandarmada işlemlerinin ardından tutuklanırken olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

KÖPEĞİ TASMASIZ VE AĞIZLIK OLMADAN GEZDİRDİ

Tuğçe Ö. E.'nin daha önce pitbull cinsi köpeğini site bahçesinde gezdirirken çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, Tuğçe Ö. E.'nin köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde basketbol sahasında gezdirdiği, korkuyla sahadan çıkan çocukların ise tellerin arkasında köpeği izlediği anlar yer aldı.