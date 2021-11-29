Euro
14.322
2.23%
Dolar
12.6819
2.53%
Altın
731.85
2.64%
Borsa
1.802
1.42%
Bitcoin
735.558
4.63%
BTXN Coin
52.30
3.74%
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Ankara'da göçmen kaçakçılığına darbe

    Yasa dışı yollar kullanılarak İran üzerinden Türkiye’ye giriş yapan 30 göçmen, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da göçmen kaçakçılığına darbe

    Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, insan kaçakçılığına yönelik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

    Bu kapsamda yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren göçmenleri Kırıkkale’den İstanbul’a taşıdığı tespit edilen ve Kırıkkale-Ankara istikametinde gelmekte olan bir minibüs, ekiplerce kontrol amaçlı durduruldu.

    Durdurulan minibüsün içerisinde, pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 30 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

    ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

    Yapılan incelemenin ardından minibüs şoförü S.B isimli organizatör, yakalanarak gerekli adli ve idari işlemleri yapılmak üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    S.B., ifadesinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilerek, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

    Ankara da göçmen kaçakçılığına darbe #1

    Ankara da göçmen kaçakçılığına darbe #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir