Ankara'da pitbull saldırısında yaralanan iki kardeşten Efe de ailesine kavuştu

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 30 Kasım’da komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısında yüzünden yaralanan 1,5 yaşındaki Efe Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi’nde gördüğü 9 günlük tedavi sonrası taburcu edildi. Göğsünden yaralanan ablası Doğa ise bir hafta önce evine gönderilmişti.

ANNE: "ALLAH ÇOCUKLARIMI BANA BAĞIŞLADI"

Anne Belkız Öztürk, yaşadıkları travmayı anlatarak sağlık ekiplerine teşekkür etti. Olayı hâlâ atlatamadığını belirten anne Öztürk, “Çok şükür, Allah çocuklarımı bana bağışladı. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.

"KÖPEK SAHİBİ DAHA ÖNCE DE TEHDİTKAR DAVRANIYORDU"

Öztürk, köpeğin sahibinin daha önce oturduğu apartmanda da tehlikeli davranışlar sergilediğini, uyarılar ve şikâyetler sonrası bu kişinin annesiyle birlikte kendi apartmanlarına taşındığını aktardı. Köpeğin defalarca ağızlıksız dolaştırıldığını ve çevredekilerin “köpeği üzerinize salarım” şeklinde tehdit edildiğini iddia etti.

"ÇOCUKLARIMI KURTARAMAYACAĞIM SANDIM"

Saldırı anını gözyaşlarıyla hatırladığını söyleyen anne Öztürk, “Çocukların üzerine saldırınca onları kurtaramayacağım sandım. Efe’yi kanlar içinde görünce donakaldım. O anları hâlâ kapının önüne her çıktığımda yaşıyorum” diye konuştu.

"TEK İSTEĞİMİZ, SORUMLULARIN BİR DAHA KİMSEYE ZARAR VERMEMESİ"

Baba Adem Öztürk ise oğullarının eve dönüşünden duyduğu mutluluğu paylaşarak, Efe’nin yüzündeki yaralara iki gün içinde ameliyat uygulanacağını ve ardından dikiş atılacağını söyledi. “Bu yaşta bir çocuğun böyle bir şey yaşaması çok ağır. Tek isteğimiz, sorumluların bir daha kimseye zarar vermemesi” ifadelerini kullandı.

Olay sonrası gözaltına alınan köpek sahibi F.T.Ö. tutuklanırken, köpek karantina altına alınmak üzere Etimesgut Belediyesine teslim edildi. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.