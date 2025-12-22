Ankara'da su ve ulaşım krizi sürerken belediye yılbaşı süslemeleri yapıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li belediyelerin yerel hizmetlerdeki yetersizliği, yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor...

Ankara'da da su ve ulaşım krizi baş göstermiş durumda...

Ankara’da sular akmıyor, ASKİ ise telefonları açıp bilgi veremiyor.

Başkent'te trafik günün her saatinde kilitlenmiş durumda yollar ise oldukça bozuk.

Büyükşehir ise Ankara’ya büyük bir hizmet olarak yılbaşı için süslemeler yaptı.

BELEDİYE CADDELERİ SÜSLEDİ

Ankara'da vatandaşlar birçok sorunla baş ederken, belediye ise bununla pek ilgilenmiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm caddeleri yeni yıl öncesi süsledi.

Ankara'da caddeler süslenirken, ASKİ'nin sosyal medya hesabına ise su sorunuyla ilgili yorum yağdı.

ANKARA'DA BİR YERDEN BİR YERE GİTMEK LÜKS OLDU

Ankara'da altyapı çalışmaları ile ilgilenmeyen ve yeni yollar yapmayı da gerekli görmeyen Mansur Yavaş, trafik sorunun ortaya çıkmasına da çare bulamadı.

TRAFİK GECİKMESİ YÜZDE 23 ARTTI

ABD merkezli analiz şirketi INRIX tarafından yayımlanan 2024 Küresel Trafik Puan Tablosuna göre, Ankara’da trafik gecikmeleri 2022’ye kıyasla %23 arttı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da daha önce yaptığı açıklamada, deprem sonrası Ankara’ya yönelen göç ve araç sayısındaki hızlı artışın trafik sorununu büyüttüğünü vurguladı.

BİTMEYEN SU KUYRUKLARI

Ankara'da ASKİ'ye ulaşamayan ve her gün saatler süren su kesintisiyle boğuşan Ankaralılar, soluğu en yakın çeşmelerde alıyor.

Ankara'nın birçok ilçesinde vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su sırasında bekliyor.