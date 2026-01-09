Ankara'da vatandaşların "su" isyanı büyüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da su kesintileri sürüyor...

CHP'li belediyelerin yetersizliği, vatandaşları mağdur ediyor.

Belediyeler, çöp sorunlarının ardından son zamanlarda yaşanan su kesintileriyle tekrar gündemde.

ANKARA'DA SU KRİZİ

İzmir'de yaşanan su krizinin ardından bu kez başkent Ankara'dan 'su kesintisi' haberi geldi.

KESİNTİLER SÜRÜYOR

Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

VATANDAŞLAR İSYANDA

Su kesintilerini eleştiren bir vatandaş video çekerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bazı sorular yöneltti.

Henüz ismi öğrenilemeyen vatandaş şöyle dedi;

"MANSUR BAŞKANIN DUŞ ALAMADIĞI OLDU MU?"

"Dediler ki; yer altı kaynaklarımızda sadece suyumuz var. Petrol yok, doğalgaz yok anlarım da abi evde su da yok.

Mansur Başkan'a soruyorum, acaba kendi evinde suyu hiç eksik kaldı mı veya ASKİ Genel Müdürü'nün evinde suyu eksik kaldı mı, duş alamadığı oldu mu?

"ISLAK MENDİLLE DUŞ ALANLAR VAR"

Merakımdan soruyorum; yurt dışından birisine desem ki Türkiye'nin başkentinde su yok 'Köy mü lan orası?' der. Islak mendille duş alan arkadaşım var benim. Bidonlarla su taşıyorlar camiden. Mahalleye oluk yaptır bari. Bu nasıl Ankara?"