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    Ankara'daki çiftin düğününde, 2 milyon lira nakit ve 4 kilo altın takıldı

    Ankara'daki çiftin düğününde, 2 milyon lira nakit ve 4 kilo altın takıldı

    Özel bir otelde yapılan düğüne katılan davetliler, gelin ve damada 2 milyon lira para ve 4 kilogram ağırlığında altın taktı. Ertoşi Aşireti'ne ait düğüne 1.500 davetli katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 11:16
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    Ankara’da özel bir otelde, Van'ın Ertoşi Aşireti mensubu Emin Bayram ile Merve Kaya çiftinin nikah töreni düzenlendi.

    Erkek tarafı, gelin alma merasimi için oluşturulan 100 araçlık konvoy ile nikah töreninin yapıldığı otele gitti.

    DÜNYAEVİNE GİRDİLER

    Bin 500 davetlinin bulunduğu törende Merve ve Emin çifti, nikah töreninde “evet” diyerek dünyaevine girdi.

    Ankara daki çiftin düğününde, 2 milyon lira nakit ve 4 kilo altın takıldı #1

    HALAYDAN SONRA TAKI MERASİMİ GELDİ

    Müzik dinletisi, yemek ikramı ve oyun havaları eşliğinde çekilen halayın ardından yeni evli çiftin takı merasimine geçildi.

    Ankara daki çiftin düğününde, 2 milyon lira nakit ve 4 kilo altın takıldı #2

    2 MİLYON LİRA NAKİT VE 4 KİLO ALTIN TAKILDI

    Takı merasiminde davetliler, teker teker yeni evli çifte para ve altın taktı. Pandemi önlemleri dolayısıyla bir sandığa zarf koyarak atılan paraların yanı sıra geline çok sayıda altın kolye, beşibiryerde ve bilezik takıldı.

    Gün sonunda Ertoşi Aşireti’nin önden gelen ismi Hamit Bayram’ın oğlu Emin Bayram’a 2 milyon lira nakit para, geline ise 4 kilo altın takıldı.

    GECE YARISINA KADAR SÜRDÜ

    Saat 19.00’da başlayan nikah töreni gece yarısına kadar devam etti.

    Ankara'daki çiftin düğününde, 2 milyon lira nakit ve 4 kilo altın takıldı VİDEO


    Ankara daki çiftin düğününde, 2 milyon lira nakit ve 4 kilo altın takıldı #3

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