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Ankara'daki çiftin düğününde, 2 milyon lira nakit ve 4 kilo altın takıldı

Ankara'daki çiftin düğününde, 2 milyon lira nakit ve 4 kilo altın takıldı

Özel bir otelde yapılan düğüne katılan davetliler, gelin ve damada 2 milyon lira para ve 4 kilogram ağırlığında altın taktı. Ertoşi Aşireti'ne ait düğüne 1.500 davetli katıldı.