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    Antalya Havalimanı'ndan yeni rekor: Bin 69 uçak inip kalktı

    Pandemi sonrası yoğun turist akınına uğrayan Antalya'da dün, toplam bin 69 uçak havalimanına inip kalktı. Bu kapsamda koronavirüs sonrası en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.
    • 31.07.2022 - 15:19
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    Antalya Havalimanı'ndan yeni rekor: Bin 69 uçak inip kalktı

    Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'ya pandemi sonrası yoğun ilgi gösteriliyor.

    Türkiye'nin tatil cenneti ve turizm merkezi olan kentte bu sezon yüzler gülüyor.

    Pandemi sonrası ilgi arttı

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede seyahat yasağı getirildi.

    Bu kapsamda turizm sıkıntısı yaşanan bölgelerde pandemi sonrası hareketlilik arttı.

    Antalya Havalimanı ndan yeni rekor: Bin 69 uçak inip kalktı #1

    Aynı gün toplam bin 69 uçak trafiği yaşandı

    30 Temmuz Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 113, dış hatlarda ise 956 olmak üzere toplamda bin 69 uçak trafiğine hizmet verildi.

    En yüksek rakama ulaşıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bu verilerle birlikte pandemi sonrası en yüksek rakama ulaşıldığı aktarıldı.

    Yolcu trafiği toplam 194 bin olarak kayıtlara geçti

    İHA'nın aktarımına göre; Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 18 bin 569, dış hatta 175 bin 619 olmak üzere toplam 194 bin 188 olarak gerçekleşti.

    Antalya Havalimanı ndan yeni rekor: Bin 69 uçak inip kalktı #2


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