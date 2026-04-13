Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Türkiye, deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

Depremin hissedildiği yer ise bu kez Antalya oldu.

ANTALYA'DA DEPREM

Akdeniz'de, saat 08.48'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ DEMRE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

YERİN 16.17 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Depremin, Demre'ye 55.47 kilometre uzaklıkta, 16.17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

