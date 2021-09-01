Gece saatlerinde ATV araçlarıyla çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen caretta caretta yuvalama sahasına giren iki kişi, 16 yavruyu ezerek öldürdü.

Son zamanlarda sıkça duyulan caretta caretta işkencesi bitmiyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Mendirek bölgesi sahiline, 2 kişi yasak olmasına rağmen ATV araçlarıyla girdi.

Bölgedeki yuvaları koruyan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ile gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip 2 kişiyi durdurmak istedi.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Gönüllülerin ve Akyol'un sahile girmemeleri yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen şahıslardan biri, ATV'yi Feuchtinger'in üzerine sürüp yaraladıktan sonra diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden hızlıca kaçtı.

Antalya'da ATV'li şahıslar, caretta caretta yavrularını ezdi VİDEO







"PEŞLERİNDEN GİDİNCE İKİNCİ YUVANIN ÜZERİNDEN GEÇTİLER"

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yasak olmasına rağmen 2 ATV'nin sahile girdiğini gördüklerini belirterek, "Önce birinci yuvanın üstünden geçti durdurmaya çalıştık. Durmayınca ikinci yuvaya yöneldi. O arada biz ATV'mize atlayıp peşlerinden gittik. Peşlerinden gidince ikinci yuvanın üzerinden geçtiklerini gördük, yavrular çıkış yapmıştı artık. Alelacele yavruları topladık" dedi.





"16 CARETTA CARETTA YAVRUSU ÖLDÜ"

16 yavru caretta caretta ölürken, 100'ün üzerinde yavrunun ise olaydan kısa süre önce denizle buluştuğu belirlendi.

Sabah ATV'lerin üzerinden geçtiği yuvada inceleme yaptığını söyleyen Akyol, "Mendirek bölgesi 2 bin 300 metre tam koruma altında. O yüzden biz artık yuvalama sahalarına çıtalama yapmıyoruz. Bu gördüğünüz de bir tane yuvalama sahası yine, dün akşam çıkışlar vardı burada. Nöbet tutma esnasında yavrular çıkış yaptı. Araç buradan geçiş yaptı ve yavrular buradan giderken üstünden geçti, 16 tanesi öldü. Gece gündüz nöbet tutuyoruz, araç geçişinin yasak olduğu ile ilgili birçok tabela ve uyarı levhalarımız var, ona rağmen kişi yavruların üzerinden geçip, bir de gönüllümüz Avusturya'dan gelen gönüllümüzün de üzerinden geçip çekti gitti" şeklinde konuştu.

"GÖNÜLLÜMÜZÜN AYAĞINDA SIKINTI VARDI"

ATV'leri durdurup sahilden çıkmalarını istediklerini anlatan Akyol, "Hiçbir cevap vermeden yanımdaki gönüllünün üzerinden geçti ATV'siyle, sonra biz de hemen jandarmaya haber verdik, ambulansa haber verdik çünkü gönüllümüzün ayağında sıkıntı vardı, yürüyemiyordu. Şimdi çok şükür ki bir sorun yok. Tendonlarında çok ufak bir sıkıntı olduğunu söyledi doktorumuz, kontrol altında tutacağını söyledi" dedi.

"PAYLAŞIMLARDAN ETKİLENEREK GÖNÜLLÜ OLDU"

Yaklaşık bir hafta önce kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo ile tatil için Manavgat'ta ikamet eden arkadaşının yanına gelen Avusturya vatandaşı Stefan Feuchtinger, arkadaşlarının anlatımı ve sosyal medyada gördüğü DEKAFOK paylaşımlarından etkilenerek gönüllü olduğunu söyledi.

"BİR ANDA SÜRATLE ÜZERİME DOĞRU GELDİ"

Geldiği günden bu yana DEKAFOK Gözlem Bilgi Merkezi'nde gündüzleri sahil temizliği geceleri de caretta caretta nöbeti tutan Stefan Feuchtinger, dün gece yavruları kontrol etmek için yürüyüşe çıktılarını belirterek, "Caretta carettalar için sahilde yürüyorduk, bu sırada ATV'leri gördük, çok hızlılardı. Yavru carettalar çıkıyordu. Bu nedenle onları durdurmak için 'durun durun caretta' diye bağırdık. Durmuşlardı ondan sonra bir anda süratli bir şekilde üzerime doğru geldi. Yan tarafa doğru atladım ve düştüm" dedi.

Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

























