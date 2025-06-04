İHA
Antalya'nın Kepez ilçesinde Ayşe Ö. yönetimindeki minibüsün freni patladı.
Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı.
DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ
Daha sonra hızını alamayan minibüs refüje çıktı ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Çarpışmada sürücü ve araçtaki 3 yolcu yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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