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- Antalya’da jandarma ekipleri, Likya Yolu'nda güvenlik yürüyüşüne başladı
Antalya’da jandarma ekipleri, Likya Yolu'nda güvenlik yürüyüşüne başladı
JAK Tim Komutanlığı ekipleri, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Likya Yolu'nda 318 kilometrelik yürüyüşe başladı. Yürüyüşün, çevre güvenliğinin gözlemlenmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.
- DHA
- 04.12.2021 - 12:10
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı'nda Geyikbayırı Mahallesi’nden başlayıp Kemer, Kumluca, Finike ve Demre'nin ardından Kaş'ın Kalkan Mahallesi’nde sona eren tarihi Likya Yolu'nda yürüyüşe başladı.
21 GÜNDE TAMAMLANACAK
318 kilometre parkurda, 9 askeri personelin yürüyüşü 21 günde tamamlamayı planladığı belirtildi.
ÇEVRE GÜVENLİĞİ GÖZLEMLENECEK
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Likya Yolu'nda, çevre güvenliğinin gözlemlenmesi amacıyla yürüyüşün yapıldığı belirtildi.
Antalya’da jandarma ekipleri, Likya Yolu'nda güvenlik yürüyüşüne başladı VİDEO