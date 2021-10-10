Araziden gelen yaşlı bir vatandaşın, içerisi çamur olmasın diye ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla markete girdiği o anlar kameraya yansıdı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki markete alışverişe gelen yaşlı bir vatandaş, market girişinde ayakkabılarını çıkarıp çorapları ile içeri girdi.

Durumu markete ekmek getiren fırın çalışanı fark etti.

"ARAZİDEN GELİYORUM, İÇERİSİ KİRLENMESİN"

Fırın çalışanının ayakkabılarını neden çıkardığını sorduğu adamın, “Market kirlenmesin. Ben de esnaflık yaptım. Araziden geliyorum.” dediği öğrenildi.

Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

"BU ADAMI ALKIŞLAMAN LAZIM"

Market sahibi Hasan Çetin, “Sabah saatlerinde markete bir amca geldi. 55-60 yaşlarındaydı. Ayakkabılarını çıkarmış girmiş, ben fark etmedim. Ekmek getiren fırıncı görmüş. Bana ‘Senin bu adamı alkışlaman lazım’ diyerek içeri girdi. Ben de ne oldu dedim. Amcaya baktım ayakkabı yok, çorap var üzerinde.

Antalya'da markete çoraplarıyla girdi: İçerisi kirlenmesin ViDEO



"BİZLERİ MAHCUP ETTİ"

Amca da bana ‘Yerler kirlenmesin amcam, ayakkabılar kirli’ dedi. Ben de 'Olur mu' dedim. 'Temizleriz' dedim. Şaşırdık. Hiçbir müşterimizden öyle bir beklentimiz yok. Amca bizi mahcup etti.” dedi.