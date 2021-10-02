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    Antalya'da pitbull saldırısı: Başka bir köpeği öldürdü

    Antalya'da pitbull saldırısı: Başka bir köpeği öldürdü

    Sahibiyle birlikte ağızlıksız dolaşan pitbull, saldırdığı köpeği parçalayarak ölümüne sebep oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 12:11
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    Yine bir pitbull dehşeti...

    Antalya Çağlayan'da Berrak İpek Tatbul'a ait 'Kuzu' isimli köpek, iddiaya göre sahipli pitbull tarafından saldırıya uğradı.

    Genç kız ile yaralı köpeğin yardımına ise çevreden otomobiliyle geçen bir vatandaş yetişti.  Ağır yaralanan ve kanlar içinde kalan köpek veterinere götürüldü.

    KURTARILAMADI: OĞLUM ÖLDÜ

    Tatbul, sosyal medya hesabı üzerinden olayla ilgili paylaşım yaparak pitbull sahibi kadına kendileriyle gelmeleri için ısrar ettiğini ancak kadının kabul etmediğini söyledi.

    Ameliyata alınan köpeği için dua isteyen Tatbul, olaydan kısa bir süre sonra kötü haberi duyurdu.

    Tatbul, "Oğlum öldü" paylaşımıyla köpeğini kaybettini açıkladı.

    Antalya da pitbull saldırısı: Başka bir köpeği öldürdü #1

    Antalya da pitbull saldırısı: Başka bir köpeği öldürdü #2

    Antalya da pitbull saldırısı: Başka bir köpeği öldürdü #3

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