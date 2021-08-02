Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi için tahliye kararı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi için tahliye kararı

Yangın tehlikesi nedeniyle vatandaşlar, ilçeden tahliye edildi.

Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmış, ekipler alevlere karşı koymak için harekete geçmişti.

Bölgede yaklaşık 10 evin yanarken, alevlerin Balkaya Mahallesi'ni de tehdit ettiği belirtilmişti.

YANGIN NEDENİYLE TAHLİYE KARARI

Yetkililer, son olarak Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi.

Bu arada Ortakonuş Mahallesi sakinleri tahliye edilirken, 33 kişi Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi Yurdu'na yerleştirildi.

Mahallede 100'ün üzerindeki hayvan da bölgeden alındı.