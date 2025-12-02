Arabuluculuk ile yapılan anlaşmalar geçen yıla göre yüzde 14'ü aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arabuluculukta 11 ayda 800 bin anlaşma yapıldı.

2024 yılının sonunda 700 bin olan ihtiyari arabuluculuktaki anlaşma sayısı, bu yıl 100 bin artarak 2025 Kasım sonu itibariyle 800 bini geçti.

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Arabulucu Dr. Umut Metin, "Sayıdan da öte, bu veriler vatandaşlarımızın arabuluculuğu bir 'çözüm kültürü' olarak sahiplendiğini göstermektedir. Bu sonuç, arabuluculuğun hem insani hem de pratik bir çözüm olarak toplumda geniş bir kabul gördüğünü ortaya koyuyor" dedi.

"ARABULUCULUKTA ANLAŞMA 2025'TE REKOR SEVİYEYE ULAŞTI"

Arabuluculukta anlaşmaların her geçen yıl arttığını belirten Metin, "2024 yılının sonunda 700 bin olan ihtiyari arabuluculuktaki anlaşma sayısı, 2025 Kasım sonu itibariyle 800 bini geçti" dedi.

"HELALLEŞME VE RIZALAŞMA ARABULUCULUKTA GÜÇLENİYOR"

Türklerin kültüründe zaten helalleşme ve anlaşmanın olduğunu belirten Metin, şu sözleri kullandı:

Yıllar süren davalar, yıpratıcı duruşmalar ve karşı tarafla husumet yaşama riski yerine, arabuluculuk yurttaşlara birbirini dinleme, anlama ve el sıkışarak çözüm üretme imkanı sağlıyor.



Topraklarımızda, inancımızda kadim bir yeri olan rızalaşma ve helalleşme, arabuluculukta modern bir yöntem olarak yeniden karşılığını buluyor. İnsanlarımız kazanma-kaybetme psikolojisinden uzaklaşıp, ortak çözümü benimsiyor.

"EN İNSANCIL ÇÖZÜM KARŞI TARAFIN RIZASIYLA ULAŞILAN ÇÖZÜMDÜR"

Arabuluculuğa yönelik yüksek talebin bir nedeni de uzun süren adli süreçlerden kaçınmaktır. Bir uyuşmazlık mahkemede yıllar alabilir; oysa arabuluculukta saatler veya günler içinde çözüme ulaşmak mümkün.



Sorunları hızla geride bırakmak medeniyettir. En insancıl çözüm ise karşı tarafın rızasıyla ulaşılan çözümdür. Arabuluculuk hem bireysel barışı hem de toplumsal barışı aynı anda güçlendiriyor. Bu nedenle her yıl daha çok kabul görüyor.

"2025'TE EN AZ 2 MİLYON KİŞİ SORUNUNU ARABULUCULUK İLE ÇÖZDÜ"

2025 yılında 2 milyon kişinin gönüllü olarak davalarını arabuluculukla çözdüğünü belirten Dr. Umut Metin, şunları söyledi: