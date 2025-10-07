Araç sahiplerine müjde: Benzin ve motorine indirim geliyor

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini sevindirecek.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması planlanıyor.

POMPAYA YANSIYACAK

Benzine 1,30 lira, motorine ise 1,38 lira indirim yapılması bekleniyor.

İstanbul'da benzinin litresi 51,88 liraya, motorinin litresinin de 53,01 liraya gerilemesi bekleniyor.

OTOGAZA ZAM GELMİŞTİ

Otogaz (LPG) fiyatlarına 3 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1,20 TL'lik zam gelmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 53,29 TL

Motorin fiyatı: 54,48 TL

LPG fiyatı: 27,71 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 54,13 TL

Motorin fiyatı: 55,48 TL

LPG fiyatı: 27,60 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 54,60 TL

Motorin fiyatı: 55,81 TL

LPG fiyatı: 27,53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.