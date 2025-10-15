Araç sahiplerine müjde: Benzine indirim geliyor

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini sevindirecek.

BENZİNE İNDİRİM

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, benzin fiyatlarına indirim yapılması planlanıyor.

POMPAYA YANSIYACAK

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor.

Böylece İstanbul'da benzinin 51,18 liraya, Ankara'da 52,03 liraya, İzmir'de 52,35 liraya düşmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 52,18 TL

Motorin: 53,27 TL

LPG: 27,71 TL

ANKARA

Benzin: 53,03 TL

Motorin: 54,29 TL

LPG: 27,60 TL

İZMİR

Benzin: 53,35 TL

Motorin: 54,61 TL

LPG: 27,53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.