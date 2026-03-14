Araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemleri nasıl olmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunla birlikte trafikte yeni bir dönem başladı.

Yasadan etkilenen unsurlardan biri de 'Modifiyeli araç' olarak bilinen, görüntüsü, nitelikleri ve teknik aksamı değiştirilen araçlar oldu.

Kanun kapsamında da özellikle jant, ses sistemi ve görsel değişiklikler yapan sürücülere belli cezalar uygulanacak.

Ancak vatandaşlar, hangi koşullarda ceza uygulanacağını merak diyor.

Bunu ise trafikte bir polis memuru, kafa karışıklığına engel olmak için tane tane anlattı.

ARAÇLARA TAKILAN GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMİ NASIL OLMALI

Detayları anlatan polis memuru şöyle dedi;

"Evet arkadaşlar şimdi bir araç durdurduk. Araç sürücüsü bize sorar teyp, double ekran taktırmış, yasak mı diye. Eğer gömülüyse ve aracın gövdesine takılmamışsa, sağa ya da sol tarafa görüşü kapatacak şekilde değilse bu aksesuar yasak değil.

"SOLA YA DA SAĞA BAKIŞI ENGELLİYORSA YASAK"

Gövdenin üzerinde sağda ya da sol tarafta çıkıntılı bir şekilde teyp takarsanız, bu sürüş esnasında sağa ya da sola bakışı engelliyorsa bunlara ceza uygulanıyor. Bunlar yasak."

21 BİN LİRA CEZASI VAR

Yasa düzenlemeye göre, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri konusunda, "Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır.

Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilir." denildi.

CEZALAR SONRASI ARAÇLARINDAN SÖKMEYE BAŞLADILAR

Yasa değişikliği sonrası trafik polisleri 21 bin lira ceza yazınca birçok araç sahibi, bu sistemleri sökmeye başladı.

Cezadan kaçmak isteyen araç sahipleri hızlıca işe koyuldu.