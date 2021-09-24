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- Ardahan'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
Ardahan'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
Ardahan-Kars karayolunda iki araç birbiriyle çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda sıkışanlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Yaşanan olayda da 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
- İHA
- 24.09.2021 - 06:37
Ardahan'da kan donduran bir kaza gerçekleşti.
Cemalettin Çamlıyurt yönetimindeki otomobil ile Ersin Yılmaz idaresindeki araç Ardahan-Kars karayolunda çarpıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ SIKIŞAN YOLCULARI KURTARDI
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından uzun süre trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.