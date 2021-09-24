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Ardahan'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Ardahan'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Ardahan-Kars karayolunda iki araç birbiriyle çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda sıkışanlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Yaşanan olayda da 7 kişinin yaralandığı bildirildi.