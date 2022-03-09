Soğuk havanın şiddetini artırdığı Göle ilçesinde termometreler gece sıfırın altında 18 dereceyi gösterirken uzmanlar, buzlanmadan meydana gelen olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Ardahan'ın Göle ilçesi Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi.

Termometreler Ardahan'da eksi 11,5, Göle ilçesinde eksi 18, Çıldır'da eksi 16,6, Posof'ta eksi 7, Damal'da eksi 12 ve Hanak'ta eksi 11,8 dereceyi gösterdi.

GÖLE DONDU

Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı.

Ardahan'da termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi ViDEO

"SİBİRYA'DA YAŞIYORUZ"

Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Dondurucu soğukların yeniden başladığını söyleyen Metin Sarıçam, "Sibirya'da yaşıyoruz. Mart ayı gelmiş ama halen daha eksi 27, eksi 28 dereceyi gören sıcaklıklar var'.' dedi.