Areda Survey sordu: Çay mı kahve mi

Areda Survey'in yapmış olduğu çay mı kahve mi araştırmasına göre Türkiye'de insanların yüzde 87,8'nin cevabı çay oldu.

Günlük hayatımızda içecek olarak vazgeçemediğimiz iki farklı lezzet; çay ve kahve...

Kimilerinin içmekten büyük keyif aldığı kimilerinin ise ihtiyaç olarak gördüğü bu içecekler, Türkiye'de sosyolojik araştırmalara da konu oldu.

Yıllardan beri birbiriyle kıyas halinde olan bu içecekler için Areda Survey Araştırma Şirketi anket düzenledi.

YÜZDE 87,8 ÇAY...

Areda'nın anket sonuçlarına göre ise Türk halkının yüzde 87,8'i çayı tercih ederken yüzde 12,2'sinin tercihi de kahve oldu.

SOKAĞIN NABZI TUTULDU

Anketin ardından sokağa çıkarak da mikrofonlarını vatandaşa uzatan Areda Survey, konuyla ilgili araştırmasını sürdürürken ortaya güzel cevaplar da çıktı;

İşte Areda'nın gerçekleştirdiği o röportaj;

Vatandaşa soruldu: Çay mı? Kahve mi? VİDEO