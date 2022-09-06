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    Artvin sınırında Gürcü turistlere tatlı ikramı

    Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır kapısında bir vatandaş aldığı maaş primini Gürcistan’dan gelenlere tatlı ikram ederek harcadı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 11:40
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    Artvin sınırında Gürcü turistlere tatlı ikramı

    Pandemi nedeniyle ve sonrası yaşanan hayat pahalılığından ötürü bölge esnafı zor günler geçirdi.

    Gürcüler, Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçiş yaparak, Artvin Kemalpaşa’ya alışveriş için akın etmeye başladı.

    Satış sorumlusu baklavayla karşıladı

    Böylelikle ilçedeki esnafta rahat bir nefes almış oldu.

    Alışveriş için büyük yoğunluk yaşanan ilçede AVM’nin bir mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan Yaşar Şimşek, kazandığı primlerin bir kısmı ile tatlı satın alarak Sarp sınır kapısına gitti.

    Kapıların açılmasını bekleyen Şimşek, kapılar açılınca Gürcülere tatlı ikram etti.

    Artvin sınırında Gürcü turistlere tatlı ikramı VİDEO

    "Akın akın gelip burada alışveriş yapıyorlar, biz de burada cirolarımızı iyi yapıyoruz"

    İHA'nın haberine göre bu ay aldığı primini Gürcü vatandaşlara tatlı ikram ettiğini söyleyen Yaşar Şimşek, "Gürcü vatandaşları Sarp sınır kapısında baklavayla karşılıyoruz. İlçemize akın akın geliyorlar. Akın akın gelip burada alışveriş yapıyorlar. Biz de burada cirolarımızı iyi yapıyoruz. Böylelikle prim alıyoruz. Bu ayki primimi de baklava alarak onları kapıda karşılıyorum. Taksicisinden, dolmuşçusundan herkes kazanıyor. Pandemi sürecinde Sarp Sınır kapısı kapalıydı. Esnaf kapının açılmasıyla nefes aldı" ifadelerini kullandı.

    Artvin sınırında Gürcü turistlere tatlı ikramı #1

    Artvin sınırında Gürcü turistlere tatlı ikramı #2

    Artvin sınırında Gürcü turistlere tatlı ikramı #3

    Artvin sınırında Gürcü turistlere tatlı ikramı #4


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