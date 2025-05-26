Asal Araştırma'dan 'Türkiye'nin sorunlarını kim çözer' anketi

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Türkiye'de siyaset gündemi yoğun.

İBB'ye yönelik soruşturma, Terörsüz Türkiye ve daha birçok gündem başlığı kamuoyunda tartışılıyor.

Bu süreçte muhalefet erken seçim için bastırırken iktidar ise seçimlerin zamanında yapılmasında ısrarcı.

Tartışmalar sürerken anket çalışmaları da toplumun nabzını ölçmeye devam ediyor.

SORUNLARI KİM ÇÖZER ANKETİ

Bu kapsamda Asal Araştırma, "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusunu halka yönelttiği çalışmasını yayınladı.

Yayınlanan verilere göre anketten en yüksek oran 'Hiçbiri' seçeneğine çıktı.

İşte Anket sonuçları:

Hiçbiri: %34.7

AK Parti: %26.0

CHP: %17.5

DEM Parti: %4.6

MHP: %4.3

İYİ Parti: %1.4

Zafer Partisi: %1.2

Yeniden Refah Partisi: %1.0

Diğer: % 1.5

Fikrim Yok/Cevap Yok: %7.8