Asgari ücret pazarlıkları öncesi formüller

Asgari ücret zammının belirlenmesine sayılı günler Çalışma Bakanlığı, 2 formülü gündemine aldı.

Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü kulağı, 2022 yılı için yapılacak asgari ücret zammında...

Enflasyona göre belirlenecek olan asgari ücret için bu yıl büyük bir artış beklenirken AK Parti, yapılacak zammın 19 yıl içindeki en büyük zam olacağını bildirildi.

Aralık ayının sonunda belirlenecek olan asgari ücret zammında şu an rakamlar konuşulmasa da sendikalarla pazarlık öncesi hükümet bazı formüller üzerinde çalışıyor.

Kulislerde konuşulan ise asgari ücret için şu an ağırlık kazanan 2 formül var.

MESLEĞE GÖRE ASGARİ ÜCRET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yürüttüğü çalışmalarda geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bir öneri sunmaya hazırlanıyor.

Bu öneri ise asgari ücret için sektörlere göre kademeli bir ücretin belirlenmesi...

Bu çalışmada özellikle riskli mesleklerde standart asgari ücretin üzerinde bir rakamın belirleneceği konuşuluyor.

ENFLASYON ARTI 8-10 PUAN

Diğer üzerinde çalışılan bir formül ise asgari ücret ve enflasyon oranı ilişkisi...

Hükümet kanadından sık sık, enflasyonla asgari üceretliyi ezdirmeyeceğiz açıklamaları sonrası asgari ücretin enflasyon oranından daha yüksek belirlenmesi üzerine çalışmalar başladı.

Bu çalışmalardan biri de Enflasyon artı 8-10 puan önerisi.

Bu öneriye göre de asgari ücret için ortaya 3 bin 600 lira civarında bir rakam çıkıyor.