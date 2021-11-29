Aşı olmayan yoğun bakım hastasının tedavisinde kullanılan ilaç ve ekipmanlar

Aşı olmayan yoğun bakım hastasının tedavisinde kullanılan ilaç ve ekipmanlar

Koronaya yakalanan aşılı bir hasta vakayı hafif atlatırken, aşısız birini ağır ilaç takviyesi ve zorlu bir tedavi süreci bekliyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor.

Günlük vaka sayısının tekrardan 30 binlere dayanması ve virüsün yeni varyantlarının türemesi yeniden endişelere yol açtı.

Virüsle mücadelede ise aşılama önemli bir rol oynuyor.

Aşılamada yavaşlama sonrası vatandaşlara çağrılar yapılırken, Türkiye'de aşısızların oranı da bir hayli yüksek.

AŞI YOKSA ACILI BİR TEDAVİ SÜRECİ YA DA ÖLÜM...

Aşı karşıtlığına yol açan iddiaların her gün bir yenisi başta sosyal medyada olmak üzere insanlar arasında yaygınlaşırken; aşı olmayıp virüse yakalananlar, bunun bedelini ya ölümle ya da hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kendilerine verilen ağır ilaçlarla acı çekerek ödemek zorunda kalıyor.

TEDAVİDE KULLANILANLAR FOTOĞRAFLANDI

İşte koronavirüsü ağır geçiren bir hastanın yoğun bakım ünitesinde iyileşmesi için tedavisinde ortalama kullanılan ilaç ve sağlık ekipmanları şu şekilde;