Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kız öğrenci yurdunu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

İFTAR PROGRAMI SONRASI ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da gerçekleştirilen iftar programının ardından Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na geldi.

Burada öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ziyaret samimi anlara sahne oldu.