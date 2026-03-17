Asya Kupası'ndaki kriz sonrası İran Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul'da

Avustralya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada 2 Mart’ta oynanan karşılaşmanın ardından bazı oyuncuların milli marşı okumaması, takımın gündeme gelmesine neden oldu.

İran ile ABD arasında yaşanan gerilimin ardından Avustralya’da kalan kafilede, bazı futbolcular iltica talebinde bulunurken, diğerleri ise ülkelerine dönmek istediklerini açıkladı.

DÖNMEK İSTEYENLER İSTANBUL'A İNDİ

Bu gelişmeler sonrası İran Kadın Milli Takımı ilk olarak Malezya’ya geçti.

Burada bir süre bekleyen futbolcular daha sonra Umman üzerinden Türkiye’ye ulaştı.

Kafile, Umman’dan kalkan uçakla İstanbul’a iniş yaptı.

YARIN İRAN'A GEÇECEKLER

İstanbul’a gelen kafile, polis eşliğinde havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele geçti. Takımın yarın İran’a hareket etmesi bekleniyor.