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Haber Merkezi

İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutluyor...

Dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar kurban ibadetlerini yerine getiriyor.

Bu süreçte ise özellikle ülkemizde bazı kesimlerden 'kurban' ibadetiyle ilgili çelişkili sözlerde gündem olmakta.

KURBAN İBADETİNİ HEDEF ALDI

Geçtiğimiz senelerde Halk TV'de canlı yayına katılan edebiyatçı Ataol Behramoğlu, kurban bayramını ve kurban ibadetini hedef almıştı.

"CANLILARI KESEREK BAYRAM OLMAZ"

Ataol Behramoğlu, "Öldürmek için, kesmek için insanın içinde bir kuzuyu, bir oğlağı nasıl canavar yaşıyor? Canlıları keserek bayram olmaz." dedi.

TEPKİ YAĞDI

Söz konusu skandal açıklamaya sosyal medyadan tepki yağdı.

YILLAR SONRA PAYLAŞILAN FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Açıklamanın ardından yıllar geçmesine rağmen bayram günü paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu.

BARBEKÜ PARTİSİNDE ET PİŞİRDİ

Behramoğlu’nun barbekü partisinde et pişirdiği anlar sosyal medyada dolaşıma girdi.

Behramoğlu'nun sözlerine karşılık verdiği pozun arasındaki çelişki ise dikkat çekti.