Murat Övüç'e 11 ay hapis cezası verildi

Sanal medya fenomeni Murat Övüç'ün başörtü takarak çektiği bir video yeniden dolaşıma girdi.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

BAŞÖRTÜLÜ VİDEOSU NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Övüç, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Murat Övüç ile avukatı katıldı.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Övüç hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

11 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Duruşmada son sözü sorulan Övüç, mahkemeden beraatini talep etti.

Mahkeme, Övüç hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 11 ay hapis cezası verdi.

20 Aralık 2025'te tutuklanan Murat Övüç, 1 Nisan 2026'da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

"ÖZGÜRLÜĞÜME KAVUŞTUM"

Murat Övüç, mahkeme sonrası açıklamalarda bulundu.

Övüç, açıklamasında şunları söyledi:

"Mahkeme bitti, denetimli serbestliğimi kaldırdılar, yurt dışı yasağımı kaldırdılar, 11 ay ceza verdiler. Halkı kin ve nefret suçundan değil de dini vecibelerle alay etmekten ceza aldım 11 ay. Zaten 3 ay 11 gün yattım. Dosya istinafa gidecek orada da bozulacak. Özgürlüğüme kavuştum. Allah bir daha bana böyle kötü şeyler yaşatmasın."